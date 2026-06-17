Ученые из МИСИС, РУДН и РХТУ смогли улучшить перенос графена для электроники

Ученые Университета МИСИС, РУДН и РХТУ разработали новый метод для работы с графеном — сверхтонким материалом с высокой электропроводностью и другими уникальными свойствами. Вместо привычного полиметилметакрилата они использовали полибутилметакрилат, написал ТАСС .

Новый полимер взаимодействует с графеном менее интенсивно, что снижает вероятность появления трещин и загрязнений при переносе материала. Благодаря этому сопротивление графена, полученного по новой технологии, оказалось почти в 18 раз ниже по сравнению с материалами, созданными по традиционной методике, добавил Ferra.ru.

Графен обычно выращивают на металлической подложке, а затем переносят на другую поверхность, например, на кремниевую пластину. Этот материал имеет огромный потенциал для использования в электронике благодаря своей прочности, гибкости, высокой электропроводности и теплопроводности.