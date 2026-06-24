Ученые указали на экологические последствия строительства мостов

Ученые проанализировали влияние мостовых конструкций на водные экосистемы. Об этом сообщила gazeta.spb .

По данным исследователей, переправы могут изменить течения, создать застойные зоны и нарушить миграционные пути рыб. Шум от строительства также способен отпугнуть морских обитателей.

Так, в Аравийском заливе опоры моста привели к гибели местных видов. Забивка свай наносит вред икре и личинкам рыб, а дельфины покидают такие территории.