Ученые связали сладкую газировку и нехватку движения с болезнями печени

Регулярное употребление сладкой газировки и низкая физическая активность связаны с повышенным риском развития жировой болезни печени. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на научный журнал Frontiers in Nutrition.

Индийские ученые с помощью искусственного интеллекта проанализировали данные 18,5 тысячи жителей Южной Кореи. Признаки жировой болезни печени обнаружили у 20,9% участников исследования.

Рост потребления сладких напитков увеличивал вероятность патологии примерно на 11%. У малоподвижных мужчин риск повышения уровня печеночного фермента АЛТ оказался выше примерно на 20%. При этом связи заболевания с общим объемом жиров и углеводов в рационе исследователи не выявили.

Авторы работы подчеркнули, что результаты указывают на статистическую взаимосвязь, а не доказывают прямую причинно-следственную зависимость.