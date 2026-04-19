Ученые связали появление комаров в Исландии с изменениями в экологии

Появление комаров в Исландии, где ранее этих насекомых не было, может свидетельствовать о серьезных экологических изменениях. К такому выводу пришли ученые, чье исследование опубликовали в журнале Science .

Формирование благоприятных условий для комаров связано с потеплением климата. Рост температуры ускоряет таяние льдов и увеличивает продолжительность теплого сезона. При этом Арктика нагревается в несколько раз быстрее, чем остальная планета.

Дополнительным фактором ученые называют развитие туризма и морских перевозок, которые способствуют проникновению новых видов на остров. Это может привести к дальнейшим изменениям экосистемы региона.

У арктических птиц нарушается синхронизация между вылуплением птенцов и периодом активности насекомых, которыми они питаются. Ухудшается состояние северных оленей и карибу.

Появление комаров — лишь один из признаков более масштабных процессов, которые могут затронуть всю экосистему Исландии и требуют внимания международного научного сообщества.