В Исландии впервые в истории нашли комаров

В Исландии впервые в истории обнаружили комаров. Об этом сообщило местное издание Visir .

Откуда они взялись, точно неизвестно. Авторы статьи также сомневаются, что насекомые смогут пережить заморозки, однако этот биологический вид — Culiseta annulata — известен своей живучестью и может укрываться от непогоды в ущельях или пещерах.

«Похоже, последний оплот пал», — написал в соцсетях энтомолог Бьерн Хьялтасон, имея в виду, что раньше исландцы гордились отсутствием комаров в стране.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, почему комаров в России не стоит бояться. Он заявил, что опасные вирусы, которые насекомые могли бы переносить, почти не встречаются в стране.