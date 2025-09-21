Ученые спрогнозировали рост вспышечной активности на Солнце в воскресенье

В воскресенье активность солнечных вспышек будет увеличиваться. Риски для Земли остаются умеренными, а геомагнитная обстановка проявит лишь незначительные признаки нестабильности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная, с небольшими признаками нестабильности. Вспышечная активность — медленно растущая, с умеренными рисками для Земли», — отметили в Telegram-канале Лаборатории.

За прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась стабильной, а вспышки на Солнце были незначительными и не угрожали Земле.

Ученые зарегистрировали на Солнце мощную вспышку в ночь на 20 сентября. Она произошла в 00:41 и продолжалась 38 минут. Специалисты зафиксировали вспышку в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4216, которая расположена в области N07W25.