Ученые спрогнозировали неминуемый разрыв Африки на две части

Африканский континент смещается, растягивается и распадается на части в процессе, известном как рифтогенез. К такому выводу пришли ученые из Кильского университета в исследовании, результаты которого опубликовал журнал Journal of African Earth Sciences .

Они оцифровали данные аэромагнитной съемки региона Афар в Эфиопии и Эритрее, проведенной в 1968 году, и объединили с наработками из соседнего Красного моря и западной части Аденского залива, чтобы создать карту общей магнитной напряженности и первой вертикальной производной.

Подтвердилась теория о том, что в Афарском треугольнике, Красном море и Южно-Африканской Республике происходили зачаточные стадии процессов континентального рифтогенеза и спрединга морского дна. Ученые обнаружили начало разрыва между Африкой и Аравией. По их подсчетам, полное разделение на две части произойдет через 5-10 миллионов лет.

