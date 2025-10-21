Археологи забили тревогу из-за риска разрушения гробницы Тутанхамона
Гробница Тутанхамона возрастом 3,3 тысячи лет находится под угрозой обрушения
Гробнице египетского фараона Тутанхамона возрастом более 3,3 тысячи лет грозит разрушение из-за наводнения. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследование группы археологов.
Они предупредили, что из-за повышения влажности в гробнице появились разломы. Они способствуют появлению разъедающих фрески грибков.
«Существуют будущие и текущие риски, в долгосрочной перспективе влияющие на структурную целостность гробницы Тутанхамона. Она может не простоять еще тысячи лет в том виде, в котором ее построили», — сказал автор исследования Саид Хемада.
Захоронение Тутанхамона — часть Долины царей рядом с городом Луксор, в которой находятся десятки древних гробниц фараонов. Это место уже накрывало наводнение в 1994 году, что привело к трещинам на погребальных камерах и серьезному повреждению фресок.
