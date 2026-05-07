Ученые нашли нарушающий правила генетики микроорганизм в Оксфорде

Британские ученые из Earlham Institute случайно обнаружили одноклеточный микроорганизм, который нарушает фундаментальные принципы генетики. Об этом сообщил журнал Science Daily .

Открытие сделали в пруду на территории Оксфордского университета. У большинства организмов три кодона — TAA, TAG и TGA — работают как стоп-сигналы для остановки синтеза белка.

У обнаруженного организма только TGA сохранил эту роль. А два других кодона переквалифицировались: TAA теперь кодирует аминокислоту лизин, а TAG — глутаминовую кислоту. Такое сочетание в науке не встречалось.

«Это чрезвычайно необычно. Нам неизвестен ни один другой случай, когда эти стоп-кодоны оказались бы связаны с двумя разными аминокислотами», — заявил доктор Джейми Макгоуэн.

Геном невиданного ранее вида получил название Oligohymenophorea sp. PL0344. Ученые также заметили, что число кодонов TGA в его геноме повышено: скорее всего, так организм компенсирует потерю двух других стоп-сигналов. Открытие сделали случайно, когда тестировали новый метод секвенирования ДНК.

В прошлом году ученые из США обнаружили новый тип микроорганизмов, очищающих воду.