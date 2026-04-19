Ученые сообщили о слабых и средних магнитных бурях на Земле

На Земле наблюдаются слабые и средние магнитные бури. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН .

По данным ученых, геомагнитная ситуация развивается в рамках прогнозов — фиксируют возмущения уровня G1–G2. При этом пик активности, связанный с полярными сияниями, пришелся на предыдущий день и был умеренным.

Специалисты не исключают, что дополнительное усиление геомагнитной активности возможно уже в ближайшие часы, особенно в вечернее время.

Обстановка начнет стабилизироваться уже завтра, однако влияние корональной дыры полностью ослабнет только к середине недели.

Утром 18 апреля на Земле началась вызванная приходом потока солнечного ветра из корональной дыры слабая магнитная буря.