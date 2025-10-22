Ученые смогли возродить червей, которые провели в мерзлоте более 46 тыс. лет

Научный обозреватель Николай Гринько в беседе с «Москвой 24» сообщил о значительном достижении в области биологии: ученые смогли возродить червей, которые провели в вечной мерзлоте более 46 тысяч лет.

Нематоды, известные своей живучестью, распространены по всему миру. Их роль в экосистемах велика. Например, в 2003 году после крушения шаттла «Колумбия» на высоте 63 километров выжили нематоды вида Caenorhabditis elegans, использовавшиеся для экспериментов на орбите.

Исследователи из России, Германии, Британии и Ирландии обнаружили в сибирской мерзлоте двух нематод разных видов. Один из видов, Panagrolaimus, был найден в образце почвы возрастом 32 тысячи лет, а другой, Plectus — в образце на 10 тысяч лет старше. После «реанимации» нематоды начали активно питаться и размножаться.

Международная команда планирует продолжить изучение криптобиоза — состояния, при котором жизненные процессы организма замедляются до минимума в ответ на неблагоприятные условия окружающей среды.