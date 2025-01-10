Ученые разгадали роль магнетизма в формировании звезд

Исследователи из Технологического университета Чалмерса выяснили с помощью высокоточной симуляции, как звезды набирают массу из окружающих их облаков газа и пыли. Об этом сообщил журнал Astronomy & Astrophysics (A&A).

Ученые исследовали четыре молодые звезды, масса которых сравнима с солнечной, но сила поля отличается. Результаты научной работы продемонстрировали, как магнитные поля влияют на аккрецию (процесс, при котором материал из окружающего диска поступает на поверхность звезды).

В том случае, если у звезды слабое магнитное поле, газ собирается на звезде, а часть материала выбрасывается из ее полюсов. При сильном магнитном поле происходит другой процесс: газ двигается вдоль линий поля и создает более упорядоченный поток.

«Мы были удивлены, обнаружив, что при самом сильном магнитном поле наблюдаются внезапные всплески аккреции, когда газ накапливается у границы магнитного поля, а затем резко прорывается к звезде», — подчеркнул руководитель исследования, доктор Брандт Гачес.

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