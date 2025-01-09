Астрофизик Коваль: в 2025 году Солнце сохранит свою активность

Астрофизик Владимир Коваль в разговоре с сайтом ОТР поделился прогнозом магнитных бурь на 2025 год, отметив, что текущий 11-летний цикл активности Солнца сохранится.

Ученый напомнил о теории биофизика Александра Чижевского, связывающего солнечные вспышки с социальными потрясениями и болезнями. Коваль уточнил, что хотя точные механизмы расчета солнечной активности отсутствуют, статистика указывает на высокую вероятность продолжения активности в 2025 году.

При этом вспышки могут происходить неожиданно, несмотря на общую тенденцию к снижению. Прогнозы на магнитные бури строятся на основе наблюдений за вспышками на Солнце и направления выброса плазмы, отметил Коваль.