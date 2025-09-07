Ученые РАН сообщили о восходе кукурузной Луны над Евразией

Над Евразией вечером 7 сентября можно наблюдать полное лунное затмение. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Есть что-то завораживающее в том, как люди, разделенные порой расстоянием в тысячи километров, смотрят независимо друг от друга на одно и то же небо», — говорится в сообщении.

По словам ученых, зрелище совпало с полнолунием, которое индейцы в Северной Америке назвали кукурузной Луной. В восточных районах России она уже появилась в небе, а в европейской части России восходит прямо сейчас.

С 20:30 до 21:53 по московскому времени Луна полностью погрузится в тень Земли на 83 минуты, окрасившись в багровые тона. К привычному облику она вернется около 22:56, а завершит путь на горизонте около пяти утра.

Астрономы отмечают, что наблюдать затмение можно невооруженным глазом или через любые оптические приборы без опасности для зрения.

Ранее сообщалось, что полное лунное затмение произойдет 7 сентября и станет самым долгим за последние три года.