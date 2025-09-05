Сегодня 16:01 Редкое астрономическое шоу настигнет Россию 7 сентября. В чем уникальность кровавой луны? Астролог Зак предупредил о влиянии кровавой луны на психику 0 0 0 Фото: Jens BÃ�ttner/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Полное лунное затмение произойдет 7 сентября и станет самым долгим за последние три года. Ученые считают событие уникальным, в течение полутора часов в небе будет кровавая луна. Откуда можно понаблюдать за явлением, как оно образуется и на что повлияет — в материале 360.ru.

Каким будет полное лунное затмение в 2025 году В воскресенье, 7 сентября, лунное затмение начнется в 18:28 по московскому времени и завершится только в 23:55. Таким образом, событие со всеми фазами продлится пять часов и 27 минут. Естественный спутник Земли пробудет полностью в тени один час 22 минуты — с 20:31 до 21:53.

Интересно В этот момент Луна войдет в конус тени, которую отбрасывает Земля. Ее диаметр составляет 2,5 диаметра естественного спутника, поэтому он полностью погрузится во тьму. В этот момент Луна войдет в конус тени, которую отбрасывает Земля. Ее диаметр составляет 2,5 диаметра естественного спутника, поэтому он полностью погрузится во тьму.

Фазы полного затмения: 18:28 — полутеневая. Почти незаметна для глаза;

19:27 — частное затмение. Потемнение видно на лунном диске, оно постепенно растет;

Фото: Скриншот с сайта Московского планетария

20:31 — фаза затмения, когда Луна полностью погружается в земную тень. Спутник приобретает красный или медный оттенок; 21:12 — максимальная фаза затмения, отлично видно кровавую луну;

Интересно Спутник окрашивается в багровые цвета из-за преломления солнечного света в атмосфере Земли. Короткие синие и фиолетовые лучи поглощаются, а длинные красные освещают поверхность Луны. Спутник окрашивается в багровые цвета из-за преломления солнечного света в атмосфере Земли. Короткие синие и фиолетовые лучи поглощаются, а длинные красные освещают поверхность Луны.

21:53 — Луна начинает выходить из земной тени — конец полной фазы;

22:57 — спутник выходит из тени, зрелищная часть затмения завершается, начинается полутеневая фаза;

23:55 — Луна полностью выходит из полутени — конец затмения.

Фото: Скриншот с сайта Московского планетария

Уникальность именно этого лунного затмения в продолжительности его теневой фазы. Последний раз на Земле наблюдали такое событие семь лет назад — 27 июля 2018 года, когда Луну не было видно один час и 43 минуты. Самым длинным было 13 августа 1859-го — один час и 46,5 минуты. Следующая кровавая луна случится совсем скоро — 26 июня 2029-го. Ее будет видно один час и 46,4 минуты. А вот после нее длинного астрологического события придется ждать целых 188 лет — оно произойдет 14 ноября 2217 года. Кому будет видно лунное затмение Кровавую луну 7 сентября будет видно из любой точки, где Луна в это время находится над горизонтом, в том числе из Антарктиды, Азии, Африки и Европы. Явление смогут наблюдать все россияне.

Фото: Lvaro Ballesteros/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Крайние западные и северо-западные регионы увидят всю полную фазу затмения с начала до конца. Центральные районы России будут наблюдать затмение вечером, на Урале — поздним вечером, в Западной Сибири оно произойдет в полночь, в Восточной — после полуночи. Всюду, кроме Камчатки, Чукотки и Магаданской области, теневое затмение успеет завершиться до захода Луны. Полное затмение не будет видно только на восточной оконечности Чукотского полуострова, где в это время уже наступит утро 8 сентября», — рассказали в Московском планетарии. В столице событие будет видно на юго-восточной части неба. Это второе полное лунное затмение в 2025 году. Следующее произойдет 3 марта 2026 года.

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

Как полное лунное затмение повлияет на людей Так как Луна во многом влияет на психику людей, в период затмений она кратно усиливается, рассказал 360.ru астролог Борис Зак. «Они становятся особенно возбудимыми, агрессивными и склонными к неадекватным поступкам. Поэтому за три-четыре дня до 7 сентября и после стоит сторониться людей с расшатанной психикой и не провоцировать агрессию с их стороны», — объяснил эксперт. Ситуацию сглаживает то, что предстоящее лунное затмение будет находиться в знаке Рыб, то есть принесет больше успокаивающей и миролюбивой энергии. Кроме того, положение планет в этот день благоприятное.

Интересно По данным Московского планетария, Луна во время затмения будет находиться в созвездии Водолея, постепенно смещаясь к границе Рыб. По данным Московского планетария, Луна во время затмения будет находиться в созвездии Водолея, постепенно смещаясь к границе Рыб.

«Но все же Рыбы способны затуманивать разум, потому от неадекватных людей лучше держаться подальше. Также нужно стараться не отвечать на звонки с незнакомых номеров — в это время легко попасться на удочку мошенников», — отметил астролог. Как кровавая луна повлияет на события в мире Лунное затмение 7 сентября откроет коридор затмений. «В этот период политики будут больше настроены на миролюбивый лад, интенсивность внешней политики стран снизится. Многие будут склонны анализировать: что происходит сейчас и что делать дальше», — пояснил Зак.

Фото: Hans Lippert/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Ближе к солнечному затмению 21 сентября и после него их активность возрастет, а сотрудничество усилится, особенно в экономической сфере. Событие может повлиять на увеличение количества катастроф, особенно связанных с воздушными транспортом. Что можно и нельзя делать в период кровавой луны По мнению астролога, 7 сентября лучше посвятить: медитациям;

духовным практикам;

работе с картами Таро для анализа проблемных вопросов. В этот период стоит избегать: общения с большим количеством людей — любые контакты лучше свести к минимуму;

долгой езды за рулем — реакция будет притупленной;

рискованных действий и решений;

подписания важных бумаг;

злоупотребления алкоголем.