Редкое астрономическое шоу настигнет Россию 7 сентября. В чем уникальность кровавой луны?
Астролог Зак предупредил о влиянии кровавой луны на психику
Полное лунное затмение произойдет 7 сентября и станет самым долгим за последние три года. Ученые считают событие уникальным, в течение полутора часов в небе будет кровавая луна. Откуда можно понаблюдать за явлением, как оно образуется и на что повлияет — в материале 360.ru.
Каким будет полное лунное затмение в 2025 году
В воскресенье, 7 сентября, лунное затмение начнется в 18:28 по московскому времени и завершится только в 23:55. Таким образом, событие со всеми фазами продлится пять часов и 27 минут.
Естественный спутник Земли пробудет полностью в тени один час 22 минуты — с 20:31 до 21:53.
Фазы полного затмения:
- 18:28 — полутеневая. Почти незаметна для глаза;
- 19:27 — частное затмение. Потемнение видно на лунном диске, оно постепенно растет;
20:31 — фаза затмения, когда Луна полностью погружается в земную тень. Спутник приобретает красный или медный оттенок;
21:12 — максимальная фаза затмения, отлично видно кровавую луну;
- 21:53 — Луна начинает выходить из земной тени — конец полной фазы;
- 22:57 — спутник выходит из тени, зрелищная часть затмения завершается, начинается полутеневая фаза;
- 23:55 — Луна полностью выходит из полутени — конец затмения.
Уникальность именно этого лунного затмения в продолжительности его теневой фазы. Последний раз на Земле наблюдали такое событие семь лет назад — 27 июля 2018 года, когда Луну не было видно один час и 43 минуты. Самым длинным было 13 августа 1859-го — один час и 46,5 минуты.
Следующая кровавая луна случится совсем скоро — 26 июня 2029-го. Ее будет видно один час и 46,4 минуты. А вот после нее длинного астрологического события придется ждать целых 188 лет — оно произойдет 14 ноября 2217 года.
Кому будет видно лунное затмение
Кровавую луну 7 сентября будет видно из любой точки, где Луна в это время находится над горизонтом, в том числе из Антарктиды, Азии, Африки и Европы. Явление смогут наблюдать все россияне.
«Крайние западные и северо-западные регионы увидят всю полную фазу затмения с начала до конца. Центральные районы России будут наблюдать затмение вечером, на Урале — поздним вечером, в Западной Сибири оно произойдет в полночь, в Восточной — после полуночи. Всюду, кроме Камчатки, Чукотки и Магаданской области, теневое затмение успеет завершиться до захода Луны. Полное затмение не будет видно только на восточной оконечности Чукотского полуострова, где в это время уже наступит утро 8 сентября», — рассказали в Московском планетарии.
В столице событие будет видно на юго-восточной части неба. Это второе полное лунное затмение в 2025 году. Следующее произойдет 3 марта 2026 года.
Как полное лунное затмение повлияет на людей
Так как Луна во многом влияет на психику людей, в период затмений она кратно усиливается, рассказал 360.ru астролог Борис Зак.
«Они становятся особенно возбудимыми, агрессивными и склонными к неадекватным поступкам. Поэтому за три-четыре дня до 7 сентября и после стоит сторониться людей с расшатанной психикой и не провоцировать агрессию с их стороны», — объяснил эксперт.
Ситуацию сглаживает то, что предстоящее лунное затмение будет находиться в знаке Рыб, то есть принесет больше успокаивающей и миролюбивой энергии. Кроме того, положение планет в этот день благоприятное.
«Но все же Рыбы способны затуманивать разум, потому от неадекватных людей лучше держаться подальше. Также нужно стараться не отвечать на звонки с незнакомых номеров — в это время легко попасться на удочку мошенников», — отметил астролог.
Как кровавая луна повлияет на события в мире
Лунное затмение 7 сентября откроет коридор затмений.
«В этот период политики будут больше настроены на миролюбивый лад, интенсивность внешней политики стран снизится. Многие будут склонны анализировать: что происходит сейчас и что делать дальше», — пояснил Зак.
Ближе к солнечному затмению 21 сентября и после него их активность возрастет, а сотрудничество усилится, особенно в экономической сфере. Событие может повлиять на увеличение количества катастроф, особенно связанных с воздушными транспортом.
Что можно и нельзя делать в период кровавой луны
По мнению астролога, 7 сентября лучше посвятить:
- медитациям;
- духовным практикам;
- работе с картами Таро для анализа проблемных вопросов.
В этот период стоит избегать:
- общения с большим количеством людей — любые контакты лучше свести к минимуму;
- долгой езды за рулем — реакция будет притупленной;
- рискованных действий и решений;
- подписания важных бумаг;
- злоупотребления алкоголем.