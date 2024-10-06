Ученые пролили свет на тайну «нулевой мировой войны» на европейском континенте

Немецкие археологи обнаружили оружие и человеческие останки в долине реки Толлензе. Специалисты предполагают, что в этом месте примерно три тысячи лет назад прошла европейская «нулевая мировая война», сообщило РИА «Новости» .

Первое крупное сражение на территории Европы, предположительно, произошло 3200-3300 лет назад. Найденные артефакты свидетельствуют о том, что битва была частью так называемой катастрофы бронзового века.

Специалисты задаются вопросом о том, кто именно был участником самой древней битвы на территории континента. По мнению ученых, сражение могло спровоцировать «глобальную цепную реакцию», изменившую мир.

Раскопки на этом участке идут с 2008 года. Археологи нашли порядка 12,5 тысячи фрагментов костей, принадлежавших 150 людям. Из оружия специалисты раскопали бронзовые наконечники, молот и деревянную палицу. По мнению экспертов, в боях приняли участие около четырех тысяч человек.

Ранее китайские палеогенетики изучили Таримские мумии. Они выяснили, что останки покрывали кефирным сыром, сделанным из коровьего и козьего молока.