Древнейший в мире сыр нашли на теле мумии

Китайские палеогенетики выяснили, что знаменитые Таримские мумии были покрыты кефирным сыром, что сделало их самым древним примером существования этого кисломолочного продукта. Исследование опубликовали в журнале Cell.

Ученые впервые проанализировали ДНК самого старого кефирного сыра возрастом 3600 лет. Благодаря новым методам они идентифицировали коровью и козью молекулы в образцах.

Таким образом стало известно, что в образцах содержались бактерии и грибки, включая молочнокислые бактерии (Lactobacillus kefiranofaciens) и дрожжеподобные грибки (Pichia kudriavzevii.) Эти микробы входят в состав смеси нескольких видов бактерий и дрожжей для приготовления кефира из молока.

Наблюдения показали, что культуру кефира поддерживали в регионе Синьцзян на северо-западе Китая еще со времен бронзового века.

Ранее две мумии привезли в Мексику из перуанского города Наска. После этого прозвучала версия, что они могут принадлежать инопланетянам. Всего археологи обнаружили 14 тел.