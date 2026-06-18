Ученые предупредили об опасности восьми консервантов для сердца

Восемь распространенных пищевых консервантов связаны с повышенным риском гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Это выяснили ученые Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (INSERM). Результаты научной работы опубликованы в Science Daily .

В исследовании участвовали 112 тысяч добровольцев. Они фиксировали свой рацион, а врачи отслеживали состояние их здоровья на протяжении семи-восьми лет.

Почти все участники (99,5%) употребляли хотя бы один консервант. У тех, кто потреблял их больше всего, риск гипертонии оказался выше на 29%, а сердечно-сосудистых заболеваний — на 16%.

В числе опасных добавок: сорбат калия (E202), метабисульфит калия (E224), нитрит натрия (E250), аскорбиновая кислота (E300), аскорбат натрия (E301), эриторбат натрия (E316), лимонная кислота (E330) и экстракты розмарина (E392). Аскорбиновая кислота также напрямую связана с болезнями сердца.

Ранее врач назвала пять продуктов, которые медленно убивают организм.