Ученые предупредили о возможной глобальной катастрофе

Норвежские ученые выяснили, что шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем ожидалось. Проблема в том, что ни одна из существующих климатических моделей не учла этот эффект, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications .

Ледяные шельфы являются продолжением гигантских ледников. Они сдерживают движение миллиардов тонн льда. Форма их нижней поверхности может кардинально изменить темпы таяния.

«Главным глобальным последствием станет ускорение повышения уровня моря. Антарктида содержит крупнейший потенциальный источник будущего повышения уровня моря», — сказал изданию Daily Mail соавтор работы Цинь Чжоу.

Исследователи отметили, что в Антарктическом ледниковом щите содержится 70% всей пресной воды на Земле. Он вносит наибольший потенциальный вклад в повышение уровня моря в условиях глобального потепления.

Кроме того, согласно прогнозам, к концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на несколько десятков сантиметров. Правда, при сценарии с высоким уровнем выбросов ученые не исключили повышение уровня моря до пяти метров к 2150 году.

Сейчас шельфовые ледники поддерживают материковый лед и регулируют его таяние в океане. Таяние шельфовых ледников под воздействием океана значительно ослабило их поддержку. В последние десятилетия это стало основной причиной потери массы шельфового ледника Гренландии.

