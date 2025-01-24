Ученые предупредили о расколе африканского континента

Специалисты рассчитали, что африканский континент расколется намного раньше, чем это предполагалось. Об этом сообщила газета Daily Mail .

В пустыне Эфиопии в 2005 году возникла трещина длиной около 56,5 километра, которая продолжает расширяться. В год она увеличивается примерно на 1,5 сантиметра.

По словам профессора Калифорнийского университета Кена Макдональда, африканский континент разделится в течение одного — пяти миллионов лет, хотя раньше считалось, что это произойдет через десятки миллионов лет.

«Может произойти так, что воды Индийского океана хлынут и затопят территорию, на которой сейчас располагается Восточно-Африканская рифтовая долина», — рассказал специалист.

Издание отметило, что из-за раскола континента на планете образуется новый. Также это приведет к появлению еще одного океана, который может стать еще глубже Атлантического.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев объяснил выброс черной плазмы на Солнце. По его мнению, это красивое и редкое явление, которое не таит в себе никакой угрозы.