Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев прокомментировал выброс черной плазмы, который произошел на Солнце. Об этом сообщил RT .

Ученый посоветовал не переживать из-за темного оттенка выброса.

«Вот вообразите, что смерч на Земле шел, засосал в себя бочку с каким-то черным порошком, красителем, окрасился в черный цвет. Нечто подобное произошло, выброс окрасился», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, цвет плазмы не указывает на ее особую силу или угрозу. Само по себе это просто красивое и редкое явление среднего уровня интенсивности. Предполагается, что часть вещества достигнет Земли в субботу, 25 января.