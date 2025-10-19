Ученые предупредили о магнитных бурях в воскресенье

Геомагнитная обстановка в воскресенье, 19 октября, будет умеренно возмущенной, ожидаются слабые магнитные бури. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным специалистов, в течение прошедших суток наблюдались магнитные бури уровней G1–G2 — от слабых до умеренных. Вспышечная активность остается повышенной, но идет на спад и не представляет угрозы для Земли.

В течение воскресенья геомагнитная обстановка сохранится умеренно нестабильной, при этом вспышечная активность будет оставаться на повышенном уровне, отметили в ИКИ РАН.

В ночь на 18 октября на Солнце зафиксировали две вспышки предпоследнего класса мощности.