На Солнце произошли две мощные вспышки

На Солнце в ночь на 18 октября зафиксировали две вспышки предпоследнего класса мощности. Об этом ТАСС заявили в Институте прикладной геофизики.

Первую вспышку M1.0 зарегистрировали примерно в 03:40 по московскому времени, она продлилась 26 минут. Выброс плазмы на звезде произошел в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246.

«В 05:39 по московскому времени в той же группе пятен (N23W87) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 21 минуту», — добавили в институте.

Издание напомнило, что ученые классифицируют вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Всего существует пять классов: A, B, C, M и X. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, из-за облаков которой на Земле возникают магнитные бури.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований предупредила, что из-за расширения корональной дыры на Солнце возникнут изменения земной магнитосферы. Специалисты допустили, что в выходные во многих регионах можно будет увидеть полярное сияние.