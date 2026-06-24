Ученые поставили под сомнение эффективность применения льда при травмах мягких тканей

Применение льда для облегчения боли при травмах мягких тканей может иметь непредвиденные последствия. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на Planet Today .

Во время исследования ученые проводили эксперименты на животных, используя две модели травм: воспаление от химического раздражителя и повреждение мышц после нагрузки. В результате было обнаружено, что, хотя животные, которым применяли криотерапию, чувствовали себя лучше сразу после процедуры, болезненность у них сохранялась дольше, чем у контрольной группы, где лед не использовался.

Ведущий автор исследования Лукас Лима подчеркнул, что методы, уменьшающие воспаление в краткосрочной перспективе, могут мешать биологическим процессам, необходимым для полного выздоровления.