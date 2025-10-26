Ученые из Казахстана нашли сотни окаменелостей древних амфибий возрастом 280 млн лет

Казахстанские ученые нашли более 120 скелетов древнейшей амфибии Utegenia shpinari в районе Курты близ Алматы. Эта находка была утрачена десятилетиями, теперь восстановлена по старым записям и спутнику, сообщил MIR24.TV .

Обитавшие около 280 миллионов лет назад хвостатые животные напоминают современных тритонов и саламандр, достигая длины до 30 сантиметров. Их изучение позволяет восстановить картину раннего этапа эволюции наземных позвоночных в Центральной Азии.

Руководитель исследования, заведующий лабораторией палеозоологии Института зоологии РК Дмитрий Копылов подчеркнул важность открытия, отметив, что найденные образцы являются уникальными для региона и позволят лучше изучить биологию и развитие ранних четвероногих организмов.