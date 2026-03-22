Ученые обнаружили тысячи километров пресной воды под дном соленого озера
Scientific Reports: под Большим Соленым озером в США нашли пресноводную систему
Под поверхностью Большого Соленого озера в американском штате Юта обнаружили внушительную пресноводную систему, простирающуюся на тысячи километров. Об этом сообщили ученые из Университета Юты, опубликовавшие результаты исследования в журнале Scientific Reports.
Специалисты заинтересовались этой темой, когда на высохшем дне озера в заливе Фармингтон появились холмы шириной от 50 до 100 метров. Они густо заросли тростником — признаком того, что вода поднимается снизу.
Аэромагнитная съемка показала: пресная вода находится под соленым поверхностным слоем и заполняет осадочные породы на глубине. По словам исследователя университета Майкла Жданова, составление карты пресной системы поможет рассчитать ее потенциальный объем.
Гидролог Билл Джонсон отметил, что в обычных условиях более плотный слой соленой воды должен находиться внизу и вытеснять пресную наружу. Однако на озере в Юте происходит обратный процесс: пресная вода просачивается под слой соли и распространяется под водоемом.
Первоочередная задача — понять, можно ли использовать эту пресную воду для увлажнения очагов загрязнения и их эффективного полива без существенного нарушения пресноводной экосистемы.
Билл Джонсон
гидролог
Ученые полагают, что открытие может изменить методы изучения соленых озер по всей планете.
