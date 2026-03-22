Ученые обнаружили тысячи километров пресной воды под дном соленого озера

Под поверхностью Большого Соленого озера в американском штате Юта обнаружили внушительную пресноводную систему, простирающуюся на тысячи километров. Об этом сообщили ученые из Университета Юты, опубликовавшие результаты исследования в журнале Scientific Reports .

Специалисты заинтересовались этой темой, когда на высохшем дне озера в заливе Фармингтон появились холмы шириной от 50 до 100 метров. Они густо заросли тростником — признаком того, что вода поднимается снизу.

Аэромагнитная съемка показала: пресная вода находится под соленым поверхностным слоем и заполняет осадочные породы на глубине. По словам исследователя университета Майкла Жданова, составление карты пресной системы поможет рассчитать ее потенциальный объем.

Гидролог Билл Джонсон отметил, что в обычных условиях более плотный слой соленой воды должен находиться внизу и вытеснять пресную наружу. Однако на озере в Юте происходит обратный процесс: пресная вода просачивается под слой соли и распространяется под водоемом.