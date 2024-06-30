Ученые обнаружили центр выживания в мозге человека

Гипоталамус отвечает за регулирование температуры тела, сна и голода. Этот отдел мозга возбуждает симпатическую нервную систему в ответ на стресс, за счет чего мышцы готовятся к повышенной активности.

В рамках исследований ученые выяснили, что изменения активности гипоталамуса связаны с переключением поведения, необходимого для выживания.

Ранее исследователи научились предсказывать развитие деменции с помощью магнитно-резонансной томографии и нейросети. Ученые собираются продолжить исследования на крупной группе добровольцев.