Ученые обнаружили центр выживания в мозге человека

PLOS Biology: в гипоталамусе человека нашли центр выживания

Фото: Freepik

Специалисты Калифорнийского технологического института нашли в мозге человека центр выживания. Результаты исследования опубликовал журнал PLOS Biology.

Гипоталамус отвечает за регулирование температуры тела, сна и голода. Этот отдел мозга возбуждает симпатическую нервную систему в ответ на стресс, за счет чего мышцы готовятся к повышенной активности.

В рамках исследований ученые выяснили, что изменения активности гипоталамуса связаны с переключением поведения, необходимого для выживания.

Ранее исследователи научились предсказывать развитие деменции с помощью магнитно-резонансной томографии и нейросети. Ученые собираются продолжить исследования на крупной группе добровольцев.

Идти за своими желаниями. Основательница детских образовательных центров — о формуле успеха

«Титаник» неизбежно остановится. Запад спасет только катастрофа?

«Будет покрывать грызню»: политолог Дробницкий — о возможном президентстве Камалы Харрис

Мест хватит всем? Как записать ребенка в детсад

Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте