Ученые обнаружили самое крупное слияние черных дыр за всю историю наблюдений

EurekAlert: в космосе случилось самое большое слияние двух черных дыр

Ученым удалось зафиксировать самое большое слияние огромных черных дыр в космосе. Об этом сообщил EurekAlert .

В издании отметили, что специалисты объединенной научной коллаборации LIGO-Virgo-KAGRA узнали про слияние благодаря обсерваториям в городах США Ханфорд и Ливингстон. В работе ученые использовали датчики гравитационных волн.

Исследователи зафиксировали, что две черные дыры колоссальных размеров — одна массой в 100 солнечных, другая в 140 солнечных — начали вращаться вокруг друг друга с высокой скоростью.

«Слияние произвело конечную черную дыру, масса которой в 225 раз превышает массу Солнца», — заявили в издании.

За историю наблюдений с помощью гравитационных волн обнаружили примерно 300 слияний черных дыр. До этого момента самой массивной была GW190521, ее масса превышает солнечную в 140 раз.

Ранее стало известно, что опубликованную фотографию реальной черной дыры сильно отретушировали. Кроме того, все снимки глубинного космоса — результат серьезной обработки.