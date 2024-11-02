KP.RU: японские ученые доказали, что фотография черной дыры была сильно отретуширована

Около двух лет наза по Сети разлетелись опубликованный астронавтами снимки Млечного пути, в середине которого зияет черная дыра. Однако японские ученые доказали, что удивительный снимок был сильно отретуширован. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В разоблачении говорится, что все фотографии глубинного космоса представляют собой результат серьезной ретуши. Потому что на самом деле телескопы, даже самые мощные, На самом деле они считывают радиоточки, которые, как пиксели можно собрать в картинку, но фотографией это не будет.

Кроме того, получение такой картинки требует сложной работы по объединению работы нескольких радиостелескопов, а потом подогнать их под понятное изображение. Таким образом, выходит, что так называемое фото черной дыры — больше результат додумывания и ретуширования, чем реальное изображение.