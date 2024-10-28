Ученые назвали новый симптом тяжелой депрессии

JAD: у людей с большим депрессивным расстройством мысли блуждают в два раза чаще

Американские ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили новый симптом, который характерен для людей с тяжелой депрессией. Им оказалось неконтролируемое блуждание мыслей, сообщило научное издание Journal of Affective Disorders.

В исследовании приняли участие 106 взрослых в возрасте до 40 лет. Из них 53 человека и не имели в истории болезни психических расстройств, а у других 53 ранее диагностировали большое депрессивное расстройство.

Результаты показали, что участники с большим депрессивным расстройством рассказывали о блуждании мыслей в два раза чаще, чем здоровые контрольные лица. У пациентов с депрессией подобные мысли часто фокусировались на сожалениях и страхах, что в свою очередь усугубляло их плохое настроение.

По словам участников исследования, их блуждание мыслей имело отрицательную валентность в 42% случаев, по сравнению с 10% среди здоровых участников.

Ученые медико-генетического центра Genotek ранее пришли к выводу, что осенней депрессии оказался подвержен каждый десятый россиянин.