Genotek: почти 10% россиян имеют генную мутацию, повышающую риски осенней депрессии

Мутация в гене ZBTB20 повышает вероятность возникновения сезонного аффективного расстройства (САР) в 1,5 раза. Осенней депрессии оказался подвержен каждый десятый россиянин. Об этом рассказал директор по науке медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько в интервью «Газете.Ru».
Ученые исследовали свыше 40 тысяч геномов россиян. Частота вариативности ZBTB20 составила 9,9%. Более высокие показатели зафиксировали у жителей Дагестана и горских евреев. При этом у корейцев и якутов мутацию в гене не нашли, пишет URA.RU.
Для поддержания настроения врачи рекомендуют проводить как можно больше времени на свежем воздухе, а также вести активный образ жизни. Особое внимание стоит уделить качеству сна и нормализации циркадных ритмов.
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