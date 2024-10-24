Genotek: почти 10% россиян имеют генную мутацию, повышающую риски осенней депрессии

Мутация в гене ZBTB20 повышает вероятность возникновения сезонного аффективного расстройства (САР) в 1,5 раза. Осенней депрессии оказался подвержен каждый десятый россиянин. Об этом рассказал директор по науке медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько в интервью «Газете.Ru» .

Ученые исследовали свыше 40 тысяч геномов россиян. Частота вариативности ZBTB20 составила 9,9%. Более высокие показатели зафиксировали у жителей Дагестана и горских евреев. При этом у корейцев и якутов мутацию в гене не нашли, пишет URA.RU.

Для поддержания настроения врачи рекомендуют проводить как можно больше времени на свежем воздухе, а также вести активный образ жизни. Особое внимание стоит уделить качеству сна и нормализации циркадных ритмов.