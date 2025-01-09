Ученые нашли связь между геном neuropilin2 и развитием аутизма

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что ген neuropilin2 имеет большое значение для формирования нейронных цепей, а также может быть связан с развитием аутизма и эпилепсии. Об этом сообщил журнал Nature .

Исследователи уточнили, что neuropilin2 кодирует рецептор, отвечающий за взаимодействие клеток в мозге. Благодаря ему нейроны перемещаются в нужные места и формируют связи между собой. Если баланс между возбуждающими и ингибиторными клетками мозга нарушается, это может привести к серьезным изменениям. В этом случае наблюдается характерное для аутизма поведение и повышенная склонность к эпилептическим припадкам.

Ученые создали компьютерную модель мышей, у которых ген neuropilin2 был выключен в ингибиторных нейронах. При отсутствии этого гена нейроны не перемещались должным образом, и у животных возникали проблемами с социальным взаимодействием.

По мнению руководителя исследования, нейробиолога Виджи Санхакумар, изучение neuropilin2 является перспективным направлением, которое поможет разработать методы лечения аутизма и эпилепсии.

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