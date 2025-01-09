Доктор Мэллоу: некоторые виды сидячих занятий положительно влияют на мозг

Исследование, проведенное учеными с участием 397 взрослых старше 60 лет, показало, что некоторые виды сидячих занятий могут оказывать положительное влияние на здоровье мозга, а другие нет. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на academic.oup.com .

Так, чтение, прослушивание музыки, рукоделие, молитва и общение с друзьями оказались связанными с улучшением памяти, мышления, речи и способности к концентрации. Напротив, длительное пребывание перед телевизором или игра в видеоигры ассоциируются с понижением когнитивных функций.

Один из авторов исследования, доктор Мэддисон Меллоу, отметила, что наши результаты показывают, что для здоровья мозга имеет значение то, чем человек занимается в свободное время.

Для поддержания отличного функционирования мозга рекомендуется сочетать социальную активность, умственные упражнения и физическую нагрузку.