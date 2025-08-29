В Японии произошло два землетрясения

Геологическая служба США зафиксировала у северо-восточного побережья Японии два землетрясения умеренной мощности. Об этом сообщил портал Newsweek .

Один подземный толчок магнитудой 5,5 произошел 29 августа примерно в 60 километрах к востоку от поселка Онагава в префектуре Мияги, второй, магнитудой 5, — на том же расстоянии к востоку от поселка Томиока в префектуре Фукусима. Эпицентры находились в 132 километрах друг от друга.

Японское метеорологическое агентство зарегистрировало девять случаев сейсмической активности. Пресс-служба сообщила, что из них три произошли у побережья Фукусимы — магнитудой 3,4, 4,7 и 3,9. В префектуре Мияги подземные толчки случились единожды, магнитудой 5,7.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло 25 августа у побережья Камчатки. Эпицентр находился в Тихом океане в 278 километрах от Петропавловска-Камчатского.