Ученые нашли в глубоких слоях почвы новый вид микробов, очищающих воду

Исследователи из Мичиганского университета обнаружили новый тип микроорганизмов в критической зоне Земли, расположенной на глубине до 200 метров. Эти микробы, получившие название CSP1-3, играют ключевую роль в улучшении качества подземных вод, поглощая загрязняющие вещества. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование показало, что микробы встречаются в почвах Айовы и Китая, демонстрируя высокую активность и способность приспосабливаться к суровым условиям глубоких слоев земли.

Микробы CSP1-3 обладают способностью питаться углеродом и азотом, играя роль своеобразных «санитаров» в глубинных слоях почвы. Этот процесс помогает предотвратить попадание загрязнений в водоносные горизонты, поддерживая чистоту подземных вод.

Таким образом, открытие нового типа микроорганизмов подчеркивает важность изучения критической зоны Земли для понимания процессов, влияющих на здоровье планеты. Ученые планируют изучать их в лабораторных условиях, чтобы подробнее исследовать физиологию и возможности практического применения.