Ученые нашли в глубоких слоях почвы новый вид микробов, очищающих воду

Исследователи из Мичиганского университета обнаружили новый тип микроорганизмов в критической зоне Земли, расположенной на глубине до 200 метров. Эти микробы, получившие название CSP1-3, играют ключевую роль в улучшении качества подземных вод, поглощая загрязняющие вещества. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.