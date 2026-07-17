Ученые нашли каменистую планету с возможным наличием атмосферы

Science: ученые нашли планету LHS 1140b, на которой может быть атмосфера

Астрономы нашли планету, которая выделяет гелий, что может указывать на существование у нее атмосферы и теплых океанов. Об этом сообщил научный журнал Science .

В статье отметили, что у каменистой экзопланеты LHS 1140b периодически выделяется гелий. Это значит, что иные летучие вещества сохраняются на меньших высотах, что полностью соответствует существующим моделям атмосферной структуры.

Журналисты объяснили, что в глубине атмосферы планеты могут присутствовать другие газы — например, азот и углекислый газ, как на Земле. Если они создают парниковый эффект, то на поверхности может существовать океан с теплой водой.

LHS 1140b удалена от Земли на 49 световых лет и вращается в системе красного карлика LHS 1140 в созвездии Кита.

Ранее ученые выяснили, что возраст межзвездной кометы 3I/ATLAS составляет 10–12 миллиардов лет.