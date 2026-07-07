Nature Astronomy: исследования межзвездной кометы 3I/ATLAS раскрыли ее происхождение

Ученые установили, что возраст межзвездной кометы 3I/ATLAS составляет 10–12 миллиардов лет. Благодаря анализу соотношения изотопов углерода и азота стало известно, что объект сформировался на окраине протопланетного диска своей родительской звезды. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy .

Новые данные были получены с помощью спектрографа UVES на телескопе Европейской южной обсерватории. Они подтверждают предыдущие наблюдения, сделанные при помощи телескопа JWST, добавила gazeta.spb.ru.

Команда под руководством Сириэль Опитом из Эдинбургского университета обнаружила, что соотношение углерода-12 к углероду-13 в комете 3I/ATLAS выше, чем в кометах Солнечной системы или местной межзвездной среде. Большое количество углерода-12 указывает на то, что 3I/ATLAS образовалась до накопления углерода-13 в галактике.

Кроме того, ученые измерили отношение азота-14 к азоту-15. Оно более чем вдвое превышает значение для комет Солнечной системы. Такой показатель типичен для внешних краев планетообразующих дисков вокруг молодых звезд. Вероятно, 3I/ATLAS образовалась далеко от своей родительской звезды, в эквиваленте пояса Койпера.

Аналогичные измерения не удалось провести с другими межзвездными объектами. Комета 3I/ATLAS стала многообещающим свидетельством того, что исследования других объектов могут рассказать об условиях формирования планет в галактике.