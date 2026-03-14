Ученые нашли гигантский космический лазер, направленный к Земле

Metro: гигамазер зафиксировали в 7,8 миллиарда световых лет от Земли

Астрофизики нашли самый яркий природный космический лазер из всех, что удавалось зафиксировать раньше. Сигнал дошел до Земли с расстояния 7,8 миллиарда световых лет, сообщило издание Metro .

Ученые пояснили, что это гигамазер — естественное микроволновое излучение огромной мощности. Такой сигнал возник после столкновения двух галактик.

«Астрофизики заявляют, что обнаружили самый яркий и удаленный естественный космический лазер, когда-либо наблюдавшийся. Мощное излучение, известное как гигамазер, было обнаружено с помощью радиотелескопа MeerKAT», — уточнили авторы статьи.

Гигамазер представляет собой природный аналог лазера, но излучает в микроволновом диапазоне. Именно масштаб столкновения галактик, по оценке специалистов, создал такой мощный источник.

Свет от этого объекта шел к Земле рекордные 7,8 миллиарда лет. При этом оно усилилось в миллиарды раз, потому что расположенная ближе к наблюдателям галактика сработала как огромная природная линза.

