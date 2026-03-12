Астроном Рублева рассказала, что москвичей ждет два звездопада весной 2026 года

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева в беседе с «Москвой 24» рассказала, что весной 2026 года жители Москвы смогут наблюдать метеорные потоки Лириды и Эта-Аквариды.

По словам астронома, в марте главным событием станет День весеннего равноденствия. Так, 20 марта в 17:46 по московскому времени Солнце пересечет небесный экватор, и в Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном — осень.

Апрель будет особенно интересен для наблюдений. С 14 апреля начнется первый весенний метеорный поток — Лириды, который продлится до 30 апреля. Пик звездопада ожидается в ночь с 22 на 23 апреля. Можно будет наблюдать до десятка метеоров в минуту. Смотреть нужно в юго-восточную часть неба, где расположен радиант — созвездие Лиры.

Рублева отметила, что Луна не будет сильно мешать наблюдению. В период начала звездопада она будет близка к новолунию, а в пик — находиться в фазе первой четверти.

Кроме того, с 19 апреля начнется метеорный поток Эта-Аквариды, наблюдать его можно будет до 28 мая. Максимум придется на ночь с 5 на 6 мая. Правда, звездопад будет не очень активным, но есть шанс увидеть несколько вспышек в минуту. Смотреть надо в юго-восточную часть неба, где будет находиться радиант — созвездие Водолея.

Для успешного наблюдения за метеорами необходимо темное небо, ясная безоблачная погода и отсутствие активной засветки, поэтому лучше уехать за город, подчеркнула Рублева.