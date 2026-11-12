Ученые нашли ген SRSF1, который регулирует старение клеток

Ученые выяснили, что ген SRSF1 отвечает за старение клеток и может стать мишенью для терапии, защищающей от возрастных изменений. Об этом сообщил кандидат биологических наук, руководитель отдела научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова в интервью KP.RU .

Исследование опубликовала команда под руководством профессора Гарвардской медицинской школы Джорджа Черча. С помощью искусственного интеллекта ученые проанализировали тысячи человеческих фибробластов — клеток кожи — и научились определять их биологический возраст по активности генов.

Как отмечают авторы работы, старение во многом связано со сбоями в сборке молекул РНК. За этот процесс отвечает ген SRSF1: с возрастом в нем начинаются сбои, и в клетках накапливаются дефекты.

«Наши результаты показывают, что SRSF1 является эволюционно консервативным регулятором старения и перспективной мишенью для геропротекторной терапии», — пишут исследователи.

Эксперимент на пожилых мышах показал, что повышенная активность гена снизила нагрузку от поврежденных белков. Клетки перестали выделять воспалительные вещества, животные стали жить дольше, оставаясь бодрыми и активными, при этом клетки сохранили свою специализацию и не спровоцировали рост опухолей.