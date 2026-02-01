Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что творчество улучшает состояние здоровья человека

Увлечение искусством оказывает положительное воздействие не только на мозг, но и на физиологию человека. Новое исследование подтвердило, что занятия творчеством способны изменить состав крови к лучшему, написал medrxiv.org.

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели анализ крови шести тысяч добровольцев. Используя метод протеомики, специалисты сосредоточили внимание на 184 белках и сопоставили эти данные с увлечениями участников эксперимента, включая пение, танцы, чтение и рукоделие, добавил сайт newsnn.ru.

Результаты показали, что активные занятия творчеством способствуют изменениям в 18 ключевых белках. Участники, увлекающиеся искусством, реже страдали от заболеваний сердечно-сосудистой системы и психических расстройств. У них снизился риск развития диабета, сердечной недостаточности, депрессии и деменции.

Таким образом, ученые подтвердили, что творчество влияет на регуляцию обмена веществ и помогает организму регулировать воспалительные процессы, что оказывает позитивное влияние на общее здоровье человека.