Ученые из Университета Тренто нашли связь микробиома кишечника с риском диабета

Состав кишечных бактерий может указывать на риск диабета второго типа до того, как анализы крови покажут отклонения. Об этом сообщили ученые из Университета Тренто, изучившие данные более 229 тыс. человек, пишут «Известия».

Участники исследования — 229 025 человек, средний возраст 50 лет, 73,8% женщин. У 3627 человек был диабет второго типа, у 14 022 — предиабет. Ученые сопоставили сведения о здоровье с метагеномными данными — последовательностями ДНК микроорганизмов из кишечника.

После учета возраста, пола и индекса массы тела обнаружились 789 видов бактерий, численность которых различалась у людей с диабетом и без него. Из них 168 видов чаще встречались у участников с заболеванием, 621 — реже. Например, Enterocloster bolteae было больше у людей с диабетом, а Romboutsia timonensis — меньше. Часть микроорганизмов определили только по генетическим данным, в лаборатории их пока не выращивали.

Ученые отдельно проверили данные 135 093 участников без диабета и предиабета, сопоставив микробиом с уровнем глюкозы через два часа после еды. У людей с долго повышенным сахаром чаще встречался профиль бактерий, характерный для диабетиков. Различия усиливались по мере нарастания инсулинорезистентности.

Пока практический вывод прежний: людям с факторами риска стоит обсуждать обследование с врачом и оценивать уровень сахара проверенными анализами крови. Новый результат может помочь точнее определять, кому профилактика особенно нужна, но готового диагностического теста из него еще не следует.