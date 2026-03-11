Ученые из Университета Миссури обнаружили полезное свойство миндаля для людей с избыточным весом

Исследователи из Университета Миссури в США обнаружили полезное свойство миндаля для людей с избыточным весом. В ходе эксперимента, который длился шесть недель, 69 участникам предложили ежедневно употреблять по 57 граммов миндаля. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients .

Употребление этого продукта привело к снижению концентрации молекул, связанных с хроническим воспалением, которое часто развивается при ожирении и увеличивает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, написал сайт vse42.ru.

Интересно, что при этом масса тела, уровень холестерина и сахара в крови участников не изменились. Ученые связывают положительный эффект с богатым составом миндаля, включающим ненасыщенные жиры, клетчатку и витамин E.