Ученые из США создали наклейки из бактерий для борьбы с загрязнением океана

Материаловеды из Университета Рочестера в США разработали наклейки из живых бактерий, которые ускоряют разложение биопластика. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на ACS Applied Polymer Materials.

Основа новой технологии — морская бактерия рода Bacillus, выделенная из вод Мексиканского залива. Этот микроорганизм способен вырабатывать фермент деполимеразу, который расщепляет полигидроксибутират — безопасный вид биопластика.

Наклейки печатают на 3D-принтере с использованием биочернил из природного полимера альгината. Полученные гидрогелевые пластины сохраняют жизнеспособность микрофлоры до трех недель и могут быть переклеены с одного предмета на другой.