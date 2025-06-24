Ученые из США разработали вещество, убивающее раковые клетки

Ученые Пенсильванского университета в США синтезировали соединение из токсичного грибка Aspergillus flavus, которое способно убить раковые клетки. Об этом сообщили на официальном сайте учебного заведения.

«После выделения нового класса молекул из <…> токсичного грибка Aspergillus flavus исследователи модифицировали химические вещества и испытали их против клеток рака крови. Результат? Перспективное соединение, убивающее рак», — поделились представители вуза.

Грибок, который использовали специалисты, обитает в старых гробницах. Полученное из него соединение назвали асперигимицин. Ученые выяснили, что оно нарушает процесс деления раковых клеток, и может успешно бороться с клетками рака печени, груди и легких.

Теперь сотрудники Пенсильванского университета намерены испытать препарат на основе этого соединения на животных. Если клинические испытания будут успешными, его протестируют на людях.

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