Ученые из Китая изобрели способ почти вдвое продлить жизнь онкобольным

Китайские ученые разработали новый метод иммунной терапии, который поможет продлить жизнь пациентам с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в научном журнале The Lancet .

Над разработкой трудились сотрудники Онкологического центра Пекинского университета и других научных институтов. Им удалось изобрести метод CAR-T, в рамках которого для борьбы с твердыми раковыми опухолями медики будут использовать генетически модифицированные иммунные клетки.

Результаты проведенных исследований показали, что пациенты с тяжелыми формами рака желудка и желудочно-пищеводного соединения, получившие CAR-T-терапию, прожили почти восемь месяцев, в то время как продолжительность жизни при стандартном лечении составляет пять с половиной месяцев. Новый метод также способен увеличить срок длительной ремиссии — 3,3 месяца против 1,8 месяца.

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