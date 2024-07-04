Ученые из Сколковского Института науки и технологий составили полную карту расположения липидов в мозге

Российские ученые из Сколковского Института науки и технологий создали «карту жирности» человеческого мозга, которая показывает распределение липидов в разных его частях. Об этом сообщил RT.

Авторы работы применили метод масс-спектрометрии. Ученые исследовали таким образом липидный состав 75 областей мозга и выявили 419 различных липидов. Оказалось, что только 7% из них равномерно распределены по всему мозгу, подавляющее же большинство локализовано в разных отделах.

Отмечается, что подобная карта расположения липидов в перспективе поможет понять причины психических и когнитивных расстройств, таких как аутизм, шизофрения и болезнь Альцгеймера.

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