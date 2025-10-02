Ученые из разных стран отметили, что кофе и чай снижают риск инсульта и деменции

Исследователи из разных стран установили, что кофе и чай могут благоприятно влиять на здоровье при умеренном употреблении. Специалисты Тяньцзиньского медицинского университета выяснили: у людей, которые пьют две-три чашки кофе и три-пять порций чая каждый день, риск инсульта и деменции ниже, написал «ФедералПресс» .

По данным Пекинского медицинского колледжа, кофеин снижает вероятность преждевременного старения примерно на 15%.

Японские ученые добавляют, что регулярное употребление кофе и чая может продлевать жизнь людям с диабетом.

Эффект объясняется богатым составом напитков: в кофе содержатся фенольные соединения и кофеин, а в чае — катехиновые полифенолы и флавоноиды. Эти вещества защищают клетки мозга и поддерживают когнитивные функции.

Эксперты рекомендуют распределять дневную норму кофеина (от 210 до 400 миллиграммов) на несколько приемов в первой половине дня. Это усилит положительное воздействие и снизит вероятность проблем со сном.