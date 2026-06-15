Ученые из Нижнего Новгорода создали инструмент для анализа экономической поддержки региона

Ученые из Института экономики ННГУ им. Лобачевского разработали цифровой прогнозный калькулятор. С его помощью можно оценивать влияние мер государственной поддержки на социально-экономическое развитие Нижегородской области, написал сайт pravda-nn.ru .

Сервис использует многоуровневые регрессионные модели, которые учитывают валовой региональный продукт и добавленную стоимость в ключевых отраслях экономики: промышленности, строительстве, торговле, сельском хозяйстве и транспорте.

Инструмент предназначен для профильных министерств и ведомств. Он позволит специалистам оперативно тестировать различные экономические сценарии и прогнозировать последствия принимаемых решений.

Разработчики подчеркивают, что для работы с системой не нужны специальные навыки программирования. Пользователь может просто изменить необходимые параметры с помощью ползунков, а калькулятор автоматически рассчитает возможные сценарии развития региона.

На разработку уже получено государственное свидетельство о регистрации программы для ЭВМ.