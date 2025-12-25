Ученые из Нидерландов выяснили, что солнечный свет помогает контролировать уровень сахара при диабете

Ученые из Нидерландов обнаружили положительное влияние естественного освещения на уровень глюкозы в крови у пациентов с диабетом второго типа. В исследовании, проведенном группой ученых из Маастрихтского университета, приняли участие 13 человек среднего возраста 70 лет, написала gazeta.spb.ru .

В ходе эксперимента участники находились в помещении с большими окнами, через которые проходил только естественный дневной свет, с 8 утра до 5 вечера. Участники продолжали принимать лекарства, вели сидячий образ жизни, пользовались электронными устройствами и соблюдали одинаковый режим питания и физической активности.

Позже был проведен аналогичный эксперимент в комнатах без окон при искусственном освещении. В обоих случаях испытуемые использовали устройства для постоянного мониторинга глюкозы.

Анализ данных показал статистически значимую разницу. В условиях естественного освещения уровень сахара в крови участников оставался в пределах здорового диапазона (от 4,4 до 7,2 миллимоль на литр) в течение 50% времени наблюдения. В среде с искусственным светом этот показатель снизился до 43%.

Физиолог Йорис Хукс, руководитель исследования, отметил, что такая разница может иметь клиническое значение для снижения риска осложнений диабета, например, сердечно-сосудистых заболеваний. Положительный эффект может быть связан с влиянием коротковолнового излучения естественного света на светочувствительные клетки глаз, которые играют ключевую роль в регулировании циркадных ритмов и метаболических процессов.

Исследователи подчеркивают, что для окончательных выводов требуются дополнительные изыскания. Однако уже сейчас полученные данные позволяют рекомендовать людям с диабетом второго типа увеличить время пребывания в условиях естественного освещения. Например, можно разместить рабочее место у окна. Это простое и доступное средство может помочь улучшить контроль над уровнем глюкозы.